Омск-Информ
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·Общество

Вылет перенесли на 1,5 часа.
Сегодня в Омском аэропорту произошла задержка рейса Омск – Усть-Ишим. Вылет планировался в 10:00, но его перенесли на 11:30.
Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе Омского аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Борт заночевал в Усть-Ишиме.
·Общество

Вылет перенесли на 1,5 часа.
Сегодня в Омском аэропорту произошла задержка рейса Омск – Усть-Ишим. Вылет планировался в 10:00, но его перенесли на 11:30.
Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе Омского аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Борт заночевал в Усть-Ишиме.