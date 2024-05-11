Глава Минэнерго будет решать вопросы с питьевой водой. На него возложены и другие обязанности.

Глава Минэнерго будет решать вопросы с питьевой водой. На него возложены и другие обязанности.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что направил в пострадавшие от паводка северные районы министра энергетики и ЖКХ Владимира Шнипко.

– Его задача – организовать работу по обеспечению местного населения и людей, которые помогают эвакуировать жителей, чистой питьевой водой, – отметил Хоценко. – Кроме того, поручил наладить бесперебойную поставку топлива для транспортных средств, задействованных в эвакуации населения и строительстве земляных насыпей.

Что касается земляных насыпей, то за вчерашний день завезены 400 тонн грунта и уложены 4 тысячи мешков с песком, сообщил глава Усть-Ишимского района Александр Седельников.

Напомним, что уровень Иртыша в Усть-Ишиме за сутки поднялся на 25 см, уровень Ишима – на 2 см.