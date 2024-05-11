Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Река в границах райцентра превысила критическую отметку почти на полметра.

Уровень реки Иртыш в Усть Ишиме за сутки повысился на 25 см, сообщает телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области. К 9 часов утра по Омскому времени река поднялась до 869 см.

При этом критической отметкой уровня реки является 820 см. Получается, что Иртыш поднялся на 49 см выше этой отметки.

Сейчас в Усть-Ишиме укрепляют дамбу.

·Общество

Река в границах райцентра превысила критическую отметку почти на полметра.

Уровень реки Иртыш в Усть Ишиме за сутки повысился на 25 см, сообщает телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области. К 9 часов утра по Омскому времени река поднялась до 869 см.

При этом критической отметкой уровня реки является 820 см. Получается, что Иртыш поднялся на 49 см выше этой отметки.

Сейчас в Усть-Ишиме укрепляют дамбу.