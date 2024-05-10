Об этом сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин во время пленарного заседания в Госдуме.

Об этом сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин во время пленарного заседания в Госдуме.

В России продлят программу материнского капитала, действующую с 2007 года, до 2030 года. Об этом рассказал сегодня исполняющий обязанности Председателя Правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы. Напомним, там рассматривается его кандидатура на пост премьер-министра.

Также будет запущен целый национальный проект «Семья», где будут заложены все существующие меры социальной поддержки семей с детьми.

Материнский капитал начал выплачиваться семьям с детьми с 2007 года. Изначально родители получали деньги только на второго ребенка, но с 2020 года действие программы распространяется и на первенцев.