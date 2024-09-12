Деньги она должна перечислить на счета детей.

Суд обязал жительницу Любинского района вернуть 409 тыс. рублей, которые она получила в качестве материнского капитала. Эти деньги перечислят на счета детей.

Как сообщили в прокуратуре, в 2013 году женщина купила на материнский капитал дом. За 10 лет она так и не оформила недвижимость в общую долевую собственность с детьми. Сельчанка также не занималась содержанием дома, допустила разморозку системы отопления, отчего дом стал непригодным для проживания.

За неисполнение родительских обязанностей ее лишили родительских прав на 4 детей. Теперь они находятся под опекой. Органы опеки добиваются признания дома аварийным, чтобы поставить детей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.