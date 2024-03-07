Его ежегодное увеличение должно превышать годовую инфляцию. С таким предложением выступили в Госдуме.

Его ежегодное увеличение должно превышать годовую инфляцию. С таким предложением выступили в Госдуме.

На днях в Госдуму внесен законопроект, предлагающий повысить маткапитал до величины, способной опередить инфляцию за год. Инициативу выдвинули депутаты нескольких фракций.

В законопроекте отмечается, что маткапитал каждый год индексируется, ориентируясь на рост потребительских цен за предыдущий год. Однако цены на жилье растут куда большими темпами, поэтому и материнский капитал стоит повышать на величину, которая будет выше инфляции. Поэтому с 1 февраля 2025 года предлагается выплачивать родителям 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей – на второго.

С 1 февраля этого года маткапитал проиндексировали на 7,4 %. Теперь семьям государство выплачивает 630,4 тыс. рублей на первенца и 833 тыс. рублей – на второго ребенка.

Вопрос увеличения материнского капитала поднимал неделю назад и президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.