Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. На пост премьер-министра предложена кандидатура Михаила Мишустина.

Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. На пост премьер-министра предложена кандидатура Михаила Мишустина.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, что дума впервые в истории современной России будет формировать состав федерального правительства, а именно: утверждать премьер-министра, вице-премьеров, министров. Эти полномочия за депутатами закрепили поправки к Конституции страны, принятые в 2020 году.

Президент России Владимир Путин уже внес кандидатуру председателя правительства – им стал действовавший прежде премьер Михаил Мишустин.

Решение депутаты будут принимать уже сегодня.

– Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной думы, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Кандидатуру Мишустина обсудят все фракции, а затем пройдет пленарное заседание Госдумы. Желающие могут понаблюдать за ним в прямом эфире на «Думе ТВ».