Готовый бизнес работает уже 25 лет. В придачу к нему новый собственник получит складские и производственные помещения.

Готовый бизнес работает уже 25 лет. В придачу к нему новый собственник получит складские и производственные помещения.

Один из сервисов бесплатных объявлений опубликовал интересное предложение для предпринимателей и ценителей сладостей. Собственник кондитерской фабрики, которая успешно функционирует уже 25 лет, с 1999 года, ищет нового владельца. Фабрика славится уникальными рецептурами конфет, широким ассортиментом, квалифицированным персоналом и объемной клиентской базой.

Ежемесячно фабрика выпускает от 6 до 35 тонн продукции при односменном режиме работы. Бизнес оценивается в 115 млн рублей. По словам владельца, прибыль составляет около 1,5 млн рублей ежемесячно.

Новый собственник получит одноэтажное помещение цеха общей площадью 832 кв. м, а также двухэтажную административную пристройку. Кроме того, в предложение включены склады сырья и готовой продукции площадью 200 кв. м, а также отдельно стоящее складское помещение на 349 кв. м. Будущий владелец сможет расширить производственные мощности, построив цех площадью до 4 тыс. кв. м.

Дополнительное техническое оснащение производства не требуется – более 30 единиц необходимого оборудования в исправном состоянии.