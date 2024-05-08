Гостям показали лабораторию по оценке качества зерна, а также образовательно-производственный кластер.

Гостям показали лабораторию по оценке качества зерна, а также образовательно-производственный кластер.

Накануне в Омске во главе с заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Денисом Курленко прибыла делегация из Республики Беларусь. Сперва белорусы посетили промышленные предприятия города, а затем побывали в Омском аграрном университете имени П.А. Столыпина.

Экскурсию по университету проводила ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, гостей также сопровождали заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве Российской Федерации Андрей Шпиленко и Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Первый пункт экскурсии — образовательно-производственный кластер ОмГАУ, который постепенно разворачивался еще с 2020 года. Делегация побывала в специализированных аудиториях сельскохозяйственной техники, аудитории энергонасыщенной техники Минского тракторного завода, осмотрела специализированную аудиторию зерноуборочной и кормозаготовительной техники.

Затем делегация отправилась в лабораторию по оценке качества зерна. Наш аграрный университет не зря является лидером России в области селекции зерновых культур. Каждый год на рынок выводится два новых сорта — и это все благодаря открытию новых секций и лабораторий в этой сфере. На базе вуза налажен замкнутый цикл производства: от процесса создания новых сортов с применением передовых геномных технологий до получения хлебобулочной продукции с уникальными функциональными свойствами. Белорусские гости попробовали и высоко оценили хлеб из фиолетовозерной и чернозерной пшеницы.