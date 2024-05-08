Омск-Информ
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·Происшествия

Водители двух иномарок доставлены в больницу.

Сегодня, 8 мая, в 14 часов, стало известно о ДТП на улице 3-й Енисейской с участием четырех легковых автомобилей.

По данным сайта «Омскрегион», в Госавтоинспекции предварительно установили виновника аварии. Им оказался 60-летний водитель «Тойоты», который выехал на красный свет светофора. После чего протаранил сначала «Субару», за рулем которого находился 32-летний водитель, а за ним еще два «Ниссана». 

Водители «Тойоты» и «Ниссана» доставлены в больницу. Окончательные обстоятельства аварии устанавливаются.

·Происшествия

Водители двух иномарок доставлены в больницу.

Сегодня, 8 мая, в 14 часов, стало известно о ДТП на улице 3-й Енисейской с участием четырех легковых автомобилей.

По данным сайта «Омскрегион», в Госавтоинспекции предварительно установили виновника аварии. Им оказался 60-летний водитель «Тойоты», который выехал на красный свет светофора. После чего протаранил сначала «Субару», за рулем которого находился 32-летний водитель, а за ним еще два «Ниссана». 

Водители «Тойоты» и «Ниссана» доставлены в больницу. Окончательные обстоятельства аварии устанавливаются.