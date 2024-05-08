На этот раз причиной такого призыва стал прогноз погоды на завтра.

На этот раз причиной такого призыва стал прогноз погоды на завтра.

Ситуация с паводком на трассе Тюмень – Омск потихоньку нормализуется. Транспорт на участке в Абатском районе Тюменской области по-прежнему пропускают в реверсивном режиме. Но вода в реке Ишим потихоньку начинает спадать. О подтоплении трассы уже не говорят. Проведенная работа дала свои результаты.

Но грядет новая напасть. Она связана с погодой. Напомним, что на завтра в Омской области ожидают дожди, грозы, град и ветер до 24 м/с. В соседней Тюменской области прогнозируют примерно то же самое. В связи с этим Уралуправтодор просит водителей воздержаться от поездок по трассе.

– Если есть возможность, отложите, пожалуйста, поездку по федеральной трассе. И учитывайте информацию о неблагоприятных погодных явлениях при планировании маршрута, – говорится в сообщении ведомства.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону 8-800-200-63-06.