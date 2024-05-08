Омский боец пришел на встречу с Куатом Хамитовым в строгом костюме. Их бой состоится через 3 дня.

Омский боец пришел на встречу с Куатом Хамитовым в строгом костюме. Их бой состоится через 3 дня.

Накануне в Екатеринбург прибыл омский боец Александр Шлеменко. 11 мая на арене КРК «Уралец» пройдет его поединок против соперника из Казахстана Куата Хамитова.

А сегодня соперники впервые встретились лицом к лицу. Интересно, что Шлеменко пришел на эту встречу в строгом костюме. Но ему не надо было проходить процедуру взвешивания, поэтому пиджак и галстук в такой ситуации вполне допустимы.

Перед боем соперники наговорили друг другу много всего, но, судя по фотографиям с сегодняшней встречи, они показали уважительное отношение друг к другу.