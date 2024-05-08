В ведомство требуется начальник отдела, главный специалист и консультант. Им обещают платить до 52 тыс. рублей.

В ведомство требуется начальник отдела, главный специалист и консультант. Им обещают платить до 52 тыс. рублей.

В омском Минобразования ищут новых сотрудников. Так, в отдел дополнительного образования нужен начальник. Ему готовы платить от 43 до 52 тыс. рублей в месяц. Руководитель должен будет заниматься вопросами развития дополнительного образования и воспитания, а также организовывать информационную помощь по вопросам формирования духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи.

Кроме того, в административный департамент требуется консультант. Сотруднику пообещали платить от 41 до 50 тыс. рублей. Также в ведомстве ищут главных специалистов на зарплату от 43 до 52 тыс. рублей и специалистов ведущей группы должностей – от 36 до 46 тыс. рублей.

Заявки от кандидатов будут принимать в течение трех недель.