Новый замминистра образования Наталия Щербина будет курировать вопросы капремонта школ и их безопасности.
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, чем будет заниматься его новый заместитель Наталия Щербина, о назначении которой стало известно 23 марта. По словам Кротта, Щербина будет курировать государственные закупки и капитальный ремонт образовательных учреждений региона, а также отвечать за блок безопасности.
– Рад, что в команде министерства образования появился еще один грамотный и компетентный управленец. Наталия Щербина назначена моим новым заместителем по итогам регионального кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение». Ключевыми блоками ее работы станут государственные закупки для «Точек роста», «ИТ-кубов» и Кванториумов, а также капитальный ремонт образовательных организаций региона. В этом году по этим двум направлениям в министерстве идет большая работа, и здесь нужна включенность в рабочие вопросы с первого дня, – добавил Кротт.
Ранее новый замминистра работала в омском педагогическом университете начальником отдела контрактной службы.