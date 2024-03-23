Омск-Информ
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·Политика

Они будут работать в министерствах экономического развития и образования.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о новых назначениях в региональном правительстве. Кирилл Самодинский занял должность заместителя министра экономического развития. Наталия Щербина стала заместителем министра образования.
Как сообщил Хоценко, к своим обязанностям также приступил Егор Гришаев. Ранее сообщалось, что его назначили на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ.
Заместителем председателя РЭК Омской области стала Екатерина Кулагина. Она так же, как все вышеперечисленные, участвовала в кадровом проекте «Омская область: ПРОдвижение».
·Политика

Они будут работать в министерствах экономического развития и образования.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о новых назначениях в региональном правительстве. Кирилл Самодинский занял должность заместителя министра экономического развития. Наталия Щербина стала заместителем министра образования.
Как сообщил Хоценко, к своим обязанностям также приступил Егор Гришаев. Ранее сообщалось, что его назначили на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ.
Заместителем председателя РЭК Омской области стала Екатерина Кулагина. Она так же, как все вышеперечисленные, участвовала в кадровом проекте «Омская область: ПРОдвижение».