ЕГЭ в регионе стартует уже через два дня. Всего экзамен будут сдавать 8 тыс. человек. Подготовка к аттестации уже завершена.

ЕГЭ в регионе стартует уже через два дня. Всего экзамен будут сдавать 8 тыс. человек. Подготовка к аттестации уже завершена.

В региональном Минобразования рассказали, как Омская область подготовилась к проведению ЕГЭ. Так, по данным ведомства, в регионе будут работать 92 пункта проведения экзаменов, из них 19 открыты на дому. Всего сдавать ЕГЭ планируют 8 тыс. человек, 7,5 тыс. – выпускники этого года.

– Все пункты проведения экзаменов оснащены стационарными и переносными металлодетекторами, средствами подавления сигналов подвижной связи, системой онлайн-видеонаблюдения. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ограниченных мероприятий, поэтому на пунктах будет обеспечено наличие устройств обеззараживания воздуха, термометров, средств для дезинфекции помещений, индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, – отметили в Минобразования.

Экзамены выпускники начнут сдавать уже через два дня, 23 мая. В этот день стартует аттестация по географии, литературе и химии. Далее в расписании обязательные предметы – русский язык (28 мая) и математика (31 мая). Основной период продлится до 21 июня. Самыми популярными предметами, которые выбрали выпускники в этом году, стали обществознание (3,7 тыс. человек), информатика (1,8 тыс.) и физика (1,84 тыс.).

Отметим, что выпускники Усть-Ишимского района, который сейчас находится в зоне подтопления, будут сдавать экзамены по месту их фактического проживания.