Омск-Информ
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·Общество

Объект находится на территории ОмГАУ.
Центр формирования и развития городской среды «Делай город» представил проект реконструкции фонтана «Крокодил и лягушки». Объект находится на территории ОмГАУ.
Стоимость работ по реконструкции фонтана составляет 820 тыс. рублей, омичи собрали из этой суммы 16,7 тыс. рублей.
Напомним, инициатором проекта реконструкции стала компания «Восток-Сервис». Объект является одним из старейших городских фонтанов – он появился на территории университета в 1937 году.
·Общество

Объект находится на территории ОмГАУ.
Центр формирования и развития городской среды «Делай город» представил проект реконструкции фонтана «Крокодил и лягушки». Объект находится на территории ОмГАУ.
Стоимость работ по реконструкции фонтана составляет 820 тыс. рублей, омичи собрали из этой суммы 16,7 тыс. рублей.
Напомним, инициатором проекта реконструкции стала компания «Восток-Сервис». Объект является одним из старейших городских фонтанов – он появился на территории университета в 1937 году.