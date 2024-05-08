Произошло это на Амринской балке в Москаленском районе. Проблемой заинтересовалась областная прокуратура.
В Москаленском районе прокуратура заинтересовалась состоянием гидроузла, который находится на Амринской балке около деревни Гвоздевки. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, из-за паводка в апреле произошло разрушение водосброса.
– В связи с размытием тела земляной плотины и углублением основания подводящего канала в районе паводкового водосброса, обрушением берегов, разрушением двух трубопроводов установлена необходимость проведения ремонта гидроузла, а также обеспечения безопасности в районе обрушения, – добавили в прокуратуре.
Администрации района внесли представление и обязали устранить все нарушения.
Отметим, на днях стало известно, что областное правительство уже выделило на ремонт гидроузла 4,9 млн рублей. Работы будут идти примерно 2 года.