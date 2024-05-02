Омск-Информ
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·Общество

Деньги, которые выделят из областного бюджета Москаленскому району, рассчитаны на два года.
Правительство Омской области выделило 4,9 млн рублей на разработку проекта капремонта гидроузла на ручье Амринская балка около деревни Гвоздевки в Москаленском районе. В 2024 году на это потратят 2 млн рублей, в 2025 году – более 2,9 млн.
– Сооружение состоит из грунтовой плотины, паводкового водосброса и донного водовыпуска, – сообщили в пресс-службе облправительства.
Ранее на аварийное состояние этого гидроузла обратила внимание прокуратура. Москаленский райсуд обязал районную администрацию привести сооружение в порядок.
·Общество

Деньги, которые выделят из областного бюджета Москаленскому району, рассчитаны на два года.
Правительство Омской области выделило 4,9 млн рублей на разработку проекта капремонта гидроузла на ручье Амринская балка около деревни Гвоздевки в Москаленском районе. В 2024 году на это потратят 2 млн рублей, в 2025 году – более 2,9 млн.
– Сооружение состоит из грунтовой плотины, паводкового водосброса и донного водовыпуска, – сообщили в пресс-службе облправительства.
Ранее на аварийное состояние этого гидроузла обратила внимание прокуратура. Москаленский райсуд обязал районную администрацию привести сооружение в порядок.