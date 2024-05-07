Омск-Информ
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·Политика

Сегодня состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина.
Сегодня, 7 мая, в стенах Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он принес присягу, после чего официально стал президентом страны.  
В своей речи Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за оказанное доверие. Он отметил, что для него служба Росиии – это огромная честь, обязанность и священный долг. По словам президента, интересы и безопасность народа будут для него превыше всего.
Также глава страны назвал главные приоритеты страны – народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Он отметил, что сделает все для того, чтобы люди, которые проявили свои лучшие личные и профессиональные качества, выходили на ведущие позиции во всех сферах.
·Политика

Сегодня состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина.
Сегодня, 7 мая, в стенах Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он принес присягу, после чего официально стал президентом страны.  
В своей речи Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за оказанное доверие. Он отметил, что для него служба Росиии – это огромная честь, обязанность и священный долг. По словам президента, интересы и безопасность народа будут для него превыше всего.
Также глава страны назвал главные приоритеты страны – народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Он отметил, что сделает все для того, чтобы люди, которые проявили свои лучшие личные и профессиональные качества, выходили на ведущие позиции во всех сферах.