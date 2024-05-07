Сегодня состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина.

Сегодня состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина.

Владимира Путина. Он принес присягу, после чего официально стал президентом страны. Сегодня, 7 мая, в стенах Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента РФ. Он принес присягу, после чего официально стал президентом страны.

В своей речи Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за оказанное доверие. Он отметил, что для него служба Росиии – это огромная честь, обязанность и священный долг. По словам президента, интересы и безопасность народа будут для него превыше всего.

Также глава страны назвал главные приоритеты страны – народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Он отметил, что сделает все для того, чтобы люди, которые проявили свои лучшие личные и профессиональные качества, выходили на ведущие позиции во всех сферах.