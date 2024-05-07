Омск-Информ
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·Политика

Сегодня в стенах Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация Владимира Путина. 

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация прошла в стенах Большого Кремлевского дворца.

– Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу, – принес присягу Путин.

После выступления в должность президента Путин произнес речь, в которой поблагодарил за доверие и поддержку граждан России во всех регионах страны и участников спецоперации.

·Политика

Сегодня в стенах Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация Владимира Путина. 

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация прошла в стенах Большого Кремлевского дворца.

– Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу, – принес присягу Путин.

После выступления в должность президента Путин произнес речь, в которой поблагодарил за доверие и поддержку граждан России во всех регионах страны и участников спецоперации.