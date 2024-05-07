На предприятии прошла встреча представителей областного правительства и делегации Республики Беларусь.
В Омской области состоялась рабочая встреча представителей регионального правительства и делегации Республики Беларусь. Мероприятие прошло на площадке ГК «Титан». Стороны обсудили вопросы о развитии взаимовыгодных отношений. Гостям региона рассказали о производстве «Титана» и инвестиционных проектах компании.
- Торгово-экономические отношения с белорусскими предприятиями компания ведет уже много лет, и в дальнейшем мы заинтересованы в увеличении объемов поставок нашей продукции на рынок Беларуси и выстраивании новых производственных цепочек. Рабочая встреча с представителями белорусского правительства и промышленности сегодня дала возможность лучше понять экспортный и импортный потенциал обеих стран, обсудить вопросы логистики. Наша компания в настоящий момент реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Уверен, мы найдем точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного сотрудничества с коллегами из союзного государства, - отметил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко отметил важность развития партнерских отношений между Беларусью и регионом.
- Омскую область и Республику Беларусь объединяет давняя дружба. Наш регион располагает большим потенциалом для промышленной кооперации и привлекателен как для потенциально новых инвестпроектов, так и для сотрудничества в рамках производственных цепочек.Сегодня руководство ГК «Титан» продемонстрировало широкий спектр производственных возможностей. В целом мы говорим сегодня о необходимости увеличения объемов сырья и комплектующих материалов на каждом новом переделе, чтобы сформировать инвестиционные предложения для бизнеса союзного нам государства, - отметил зампред правительства.
Шпиленко считает, что такое сотрудничество поможет развивать сферу переработки продукции нефтехимии.