Сегодня им запретят проезд только на два часа: с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00.

Сегодня им запретят проезд только на два часа: с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00.

Сегодня на трассе Тюмень – Омск в Омской области снова запретят движение грузового транспорта в сторону Тюмени. Ограничения будут действовать на 426 и 491 км.

Время перекрытия:

с 15:00 до 16:00;

с 18:00 до 19:00.

– Уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться, но затруднение в движении на участке федеральной автодороги Тюмень – Омск остается актуальным, – отметили в ГИБДД.

Отметим, что запрет не действует для машин, которые применяют в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе. Вчера запрет на проезд для грузовиков вводили на три часа, а ранее ограничения действовали четыре часа в сутки.