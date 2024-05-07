Новым заместителем стала Наталья Палеха. В региональном Минфине она работает уже 16 лет.
В министерстве финансов Омской области появился новый заместитель. Им стала Наталья Палеха. Как рассказали в пресс-службе регионального Минфина, распоряжение о назначении нового руководителя губернатор Виталий Хоценко подписал сегодня, 7 мая.
– Распоряжением губернатора Омской области заместителем министра финансов Омской области с 7 мая назначена победитель кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» Наталья Палеха, – отметили в ведомстве.
Палеха является выпускницей ОмГТУ. В областном Минфине она работает с 2008 года. Занимала должность руководителя департамента цифровизации управления государственными и муниципальными финансами. Сейчас новый замминистра будет курировать развитие систем управления финансами, вопросы цифровизации, информационной безопасности и защиты данных.