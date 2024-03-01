Благодаря решению президента, региону не придется отдавать 33 миллиарда рублей бюджетных кредитов. Эти деньги останутся в Омске.

Благодаря решению президента, региону не придется отдавать 33 миллиарда рублей бюджетных кредитов. Эти деньги останутся в Омске.

Накануне во время своего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин озвучил решение о списании 2/3 долгов по бюджетным кредитам регионов. По словам президента, эти деньги останутся в регионах и пойдут на их развитие.

А сколько долгов Омской области будет списано благодаря решению президента? Как сообщили обозревателю РИА «Омск-информ» в региональном Минфине, на 1 января 2024 года общий госдолг Омской области составил 68,4 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты – это 49,2 млрд. Еще 14,2 млрд – это коммерческие кредиты и 5 млрд – долги по ценным бумагам.

После списания 2/3 долга по бюджетным кредитам региону не придется выплачивать почти 33 млрд рублей (это 67 % от 49,2 млрд). Эти деньги останутся в регионе и будут направлены на его развитие. Правда, пока еще неизвестно, на что конкретно пойдут сэкономленные средства.