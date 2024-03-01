Омск-Информ
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·Общество

Благодаря решению президента, региону не придется отдавать 33 миллиарда рублей бюджетных кредитов. Эти деньги останутся в Омске.

Накануне во время своего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин озвучил решение о списании 2/3 долгов по бюджетным кредитам регионов. По словам президента, эти деньги останутся в регионах и пойдут на их развитие.

А сколько долгов Омской области будет списано благодаря решению президента? Как сообщили обозревателю РИА «Омск-информ» в региональном Минфине, на 1 января 2024 года общий госдолг Омской области составил 68,4 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты – это 49,2 млрд. Еще 14,2 млрд – это коммерческие кредиты и 5 млрд – долги по ценным бумагам.

После списания 2/3 долга по бюджетным кредитам региону не придется выплачивать почти 33 млрд рублей (это 67 % от 49,2 млрд). Эти деньги останутся в регионе и будут направлены на его развитие. Правда, пока еще неизвестно, на что конкретно пойдут сэкономленные средства.

1317Сергей Энквист
·Общество

Благодаря решению президента, региону не придется отдавать 33 миллиарда рублей бюджетных кредитов. Эти деньги останутся в Омске.

Накануне во время своего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин озвучил решение о списании 2/3 долгов по бюджетным кредитам регионов. По словам президента, эти деньги останутся в регионах и пойдут на их развитие.

А сколько долгов Омской области будет списано благодаря решению президента? Как сообщили обозревателю РИА «Омск-информ» в региональном Минфине, на 1 января 2024 года общий госдолг Омской области составил 68,4 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты – это 49,2 млрд. Еще 14,2 млрд – это коммерческие кредиты и 5 млрд – долги по ценным бумагам.

После списания 2/3 долга по бюджетным кредитам региону не придется выплачивать почти 33 млрд рублей (это 67 % от 49,2 млрд). Эти деньги останутся в регионе и будут направлены на его развитие. Правда, пока еще неизвестно, на что конкретно пойдут сэкономленные средства.

1317Сергей Энквист