В регионе прошел финал регионального турнира по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея.

В регионе прошел финал регионального турнира по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея.

В Омской области около 2,6 тысячи школьников поучаствовали в региональном турнире по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея. Соревнования стартовали в декабре прошлого года, в них приняла участие 121 команда. Финал турнира прошел 3 мая в академии «Авангард». Победителем соревнований стала команда «Крылья Сибири». Они получили главный приз – кубок «Родных городов».

Инициатором возрождения турнира после 30-летнего перерыва стали ОНПЗ и фонд «Родные города». Они предоставили возможность юным хоккеистам проводить игры на различных ледовых площадках региона.

В соревнованиях могли принять участие как воспитанники детских спортивных школ и секций, так и члены любительских команд. Участие в турнире помогает детям не только набираться опыта, но и повышать свой спортивный разряд. В Сибири турнир имени Евгения Хацея является самым масштабным по числу участников. Уже второй год Омский НПЗ поддерживает проект по развитию массового спорта «Хоккей для всех».

– Хоккей – один из самых любимых видов спорта у жителей Омской области. Не зря наш регион называют хоккейным! Поэтому особенно значимо существование масштабного проекта «Хоккей для всех», который реализуется благодаря поддержке Омского НПЗ. В лице предприятия мы нашли серьезного партнера по развитию массового и детского спорта в регионе. Рад, что бизнес настолько заинтересован в воспитании здорового и крепкого поколения, – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

Соревнования носят имя известного хоккеиста, мастера спорта международного класса и директора академии «Авангард» Евгения Хацея, который скоропостижно скончался в прошлом году.

– Предприятие создает равные спортивные возможности для жителей региона вне зависимости от места проживания. Для ОНПЗ развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений социальной деятельности. Первенство по хоккею – благоприятная среда для развития будущих чемпионов, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Проведением первенства занимается региональная федерация хоккея при содействии министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.