Главный тренер хоккейной сборной России стал одним из приглашенных на торжественную церемонию вступления в должность президента России.

Главный тренер хоккейной сборной России стал одним из приглашенных на торжественную церемонию вступления в должность президента России.

Сегодня состоится торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Среди тех, кто приглашен на инаугурацию, и главный тренер хоккейной сборной России Роман Ротенберг. Об этом сообщает близкий к нему телеграм-канал «АренаБреда».

Напомним, что буквально вчера Роман Ротенберг со своей сборной выиграл в Омске у команды Белоруссии со счетом 4:0. После этого он улетел в Москву на инаугурацию.

Приглашение Романа Ротенберга на торжественную церемонию прокомментировал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

– То, что Романа пригласили, говорит о высоком статусе как его самого, так и важности нашего хоккея. Очень важно, что Роман Борисович поедет на это важнейшее мероприятие в хорошем настроении после трех побед сборной над командами Казахстана и Белоруссии. Главу ФХР Владислава Третьяка недавно принимал президент Казахстана господин Токаев, на этой встрече обсуждалась тема развития хоккея в двух странах и сотрудничество. Хоккей продолжает развиваться и завоевывать огромный авторитет. И не важно, что в настоящий момент наша страна не участвует в чемпионате мира. Статус России всегда был высоким, и у меня нет сомнения: когда наша страна вернется на международную арену, мы быстро завоюем лидирующие позиции, – приводит слова Крикунова AllHockey.ru.

Инаугурация президента начнется сегодня в 15:00 по омскому времени.