Женщина пришла в ТЦ в пьяном виде и начала приставать к посетителям. В какой-то момент она схватила за шею чужого ребенка, но за него тут же вступился отец.

Женщина пришла в ТЦ в пьяном виде и начала приставать к посетителям. В какой-то момент она схватила за шею чужого ребенка, но за него тут же вступился отец.

Вчера, 6 мая, в Омске в торговом центре «Амурский» произошел неприятный инцидент. Одна из посетительниц кафе, находясь в алкогольном состоянии, начала неадекватно себя вести. Женщина попыталась схватить за шею чужого ребенка, но сразу же была остановлена отцом мальчика. Он отправил ее в нокдаун.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, омичка пришла вместе со своими детьми поесть, а затем достала из сумки бутылку водки. При этом дети просили ее не пить, но остановить ее не удалось. После этого она начала подходить за столики к другим гостям и приставать к ним.

После инцидента женщина долго приходила в себя. Вскоре за ней приехала скорая помощь, а за детьми пришел их отец. Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.