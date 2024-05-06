Репетиция парада Победы состоится вечером 7 мая, однако боевые машины уже замечены рядом с Соборной площадью.

Репетиция парада Победы состоится вечером 7 мая, однако боевые машины уже замечены рядом с Соборной площадью.

Вечером во вторник, 7 мая, на Соборной площади в центре Омска состоится репетиция парада Победы. Технику, которую будет участвовать в мероприятии, уже начали свозить к месту проведения репетиции.

Уже сейчас рядом с Соборной площадью можно увидеть танки, БТР и другие современные образцы военной техники, сообщает портал «СуперОмск». Все это вооружение горожане смогут увидеть на параде в День Победы.

Напомним, что из-за большого праздника центральные улицы Омска будут частично перекрыты в течение двух дней, 7 и 9 мая.

Фото из архива