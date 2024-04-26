Ограничения начнутся ночью 7 мая. Ряд улиц станут недоступными для проезда из-за праздничных мероприятий.

Ограничения начнутся ночью 7 мая. Ряд улиц станут недоступными для проезда из-за праздничных мероприятий.

В Омске 7 и 9 мая на нескольких улицах будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Это связано с проведением тренировки и торжественного построения войск на День Победы.

Так, во вторник, 7 мая, с 03:00 до 20:00 часов недоступной для проезда станет улица Коммунистическая – от улицы Красный Путь до Певцова. С 19:30 до 24:00 часов движение ограничат по улице Ленина – от площади Победы до улицы Интернациональной, на Соборной площади, а также в Банковском переулке – от улицы Певцова до Соборной площади, улице Ивана Алексеева – от Соборной площади до Красина, улице Тарской – от улицы Ленина до Красина.

С 20:00 до 24:00 часов запрет вводится по улице Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной, улице Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь, улице Коммунистической на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь, улице Интернациональной на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена и улице Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной.

В четверг, 9 мая, с 7:00 до 13:00 часов движение перекроют по улицам Красный Путь, Чапаева, Коммунистической, Интернациональной, Орджоникидзе, Ленина, включая Соборную площадь, Банковский переулок, улицу Ивана Алексеева и Тарскую.

В местах проведения праздничных мероприятий омичам запретят парковаться с 10:00 до 24:00 часов 7 мая и с 20:00 часов 8 мая до 14:00 часов 9 мая.

Кроме того, из-за проведения мероприятий 9 мая на территории «Омской крепости» с 11:00 до 22:00 часов станет недоступна улица Партизанская. Там также введут ограничения на парковку с 20:00 часов 8 мая до 23:00 часов 9 мая.