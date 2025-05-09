Омск-Информ
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·Общество

Он вел расчет Рязанского училища.
Сегодня на параде Победы в Москве расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова вел бывший омич Олег Пономарев. Теперь он является начальником Рязанского училища.
Отметим, что ранее он начальником 242-го учебного центра ВДВ в Омске. При нем произошло обрушении омской казармы в поселке Светлом 12 июня 2015 года. При обрушении погибли 24 солдата-срочника, многие пострадали.
Из-за этого обрушения судили 11 человек. Производство в отношении Пономарева прекратили в связи с истечением сроков давности.
Рязанским училищем он руководит с апреля 2016 года.
·Общество

Он вел расчет Рязанского училища.
Сегодня на параде Победы в Москве расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова вел бывший омич Олег Пономарев. Теперь он является начальником Рязанского училища.
Отметим, что ранее он начальником 242-го учебного центра ВДВ в Омске. При нем произошло обрушении омской казармы в поселке Светлом 12 июня 2015 года. При обрушении погибли 24 солдата-срочника, многие пострадали.
Из-за этого обрушения судили 11 человек. Производство в отношении Пономарева прекратили в связи с истечением сроков давности.
Рязанским училищем он руководит с апреля 2016 года.