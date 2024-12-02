Появились подробности подготовки парада на Соборной площади.

В Омске прошло совещание, на котором власти обсудили подготовку парада в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет 9 мая 2025 года на Соборной площади.

На заседании приняли решение, что в параде примут участие и пройдут в строю ветераны боевых действий, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе и СВО. Также губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил увеличить количество современной и ретро военной техники, которую омичи увидят на параде.

Особое внимание уделят безопасности и общественному порядку во время подготовки и проведения парада. Перед началом специалисты проверят, все ли безопасно с точки зрения антитеррористической защищенности.

– Правопорядок будет обеспечиваться с учетом трех уровней безопасности: на прилегающей территории, на подходах и непосредственно в местах проведения мероприятий, в том числе с применением всех доступных инженерно-технических средств, – рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Отметим, что решается вопрос о проведении «Бессмертного полка». Все будет зависеть от оперативной обстановки.