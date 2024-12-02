По соображениям безопасности патриотическое шествие не проводится уже три года.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Глава региона не исключил проведения патриотической акции «Бессмертный полк». Она не проводится три года по соображениям безопасности.

– Уверен, что проводить «Бессмертный полк» нужно, и, если нам позволит оперативная обстановка, патриотическое шествие обязательно пройдет по улицам Омска, – заявил Хоценко.

Также на сегодняшнем оргкомитете обсуждалась концепция проведения парада на Соборной площади. Как сообщил губернатор, почетное место в колонне будут занимать участники СВО и техника, которую производят омские военные инженеры. Хоценко не стал раскрывать всех секретов, но пообещал, что юбилейный День Победы Омск отметит ярко.