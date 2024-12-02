Омск-Информ
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·Общество

По соображениям безопасности патриотическое шествие не проводится уже три года.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Глава региона не исключил проведения патриотической акции «Бессмертный полк». Она не проводится три года по соображениям безопасности.

– Уверен, что проводить «Бессмертный полк» нужно, и, если нам позволит оперативная обстановка, патриотическое шествие обязательно пройдет по улицам Омска, – заявил Хоценко.

Также на сегодняшнем оргкомитете обсуждалась концепция проведения парада на Соборной площади. Как сообщил губернатор, почетное место в колонне будут занимать участники СВО и техника, которую производят омские военные инженеры. Хоценко не стал раскрывать всех секретов, но пообещал, что юбилейный День Победы Омск отметит ярко.

·Общество

По соображениям безопасности патриотическое шествие не проводится уже три года.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Глава региона не исключил проведения патриотической акции «Бессмертный полк». Она не проводится три года по соображениям безопасности.

– Уверен, что проводить «Бессмертный полк» нужно, и, если нам позволит оперативная обстановка, патриотическое шествие обязательно пройдет по улицам Омска, – заявил Хоценко.

Также на сегодняшнем оргкомитете обсуждалась концепция проведения парада на Соборной площади. Как сообщил губернатор, почетное место в колонне будут занимать участники СВО и техника, которую производят омские военные инженеры. Хоценко не стал раскрывать всех секретов, но пообещал, что юбилейный День Победы Омск отметит ярко.