По центру города прошли военнослужащие и техника.

В Омске состоялся парад Победы. По Соборной площади прошли не только войска омского гарнизона, но и военная техника. Омичам продемонстрировали современные «Солнцепеки» и «летающие танки», а также технику времен ВОВ, например таанки Т-34.

Парадное шествие началось с вноса на Соборную площадь российского флага и копии Знамени Победы. Войска приветствовал начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин. На площадь также внесли штандарты воинских соединений и частей, в годы ВОВ сформированных в Прииртышье и прошедших боевой путь от Подмосковья до Берлина.

Губернатор Виталий Хоценко обратился с поздравлениями к ветеранам, труженикам тыла, военнослужащим, омичам и гостям города с центральной трибуны.