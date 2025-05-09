По центру города прошли военнослужащие и техника.
В Омске состоялся парад Победы. По Соборной площади прошли не только войска омского гарнизона, но и военная техника. Омичам продемонстрировали современные «Солнцепеки» и «летающие танки», а также технику времен ВОВ, например таанки Т-34.
Парадное шествие началось с вноса на Соборную площадь российского флага и копии Знамени Победы. Войска приветствовал начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин. На площадь также внесли штандарты воинских соединений и частей, в годы ВОВ сформированных в Прииртышье и прошедших боевой путь от Подмосковья до Берлина.
Губернатор Виталий Хоценко обратился с поздравлениями к ветеранам, труженикам тыла, военнослужащим, омичам и гостям города с центральной трибуны.
– В годы войны Омск был не только центром формирования воинских частей, но и кузницей военных кадров. 12 военных училищ готовили офицеров для фронта. Сибиряки достойно проявили себя во всех важных битвах Великой Отечественной войны. С Омской областью связаны судьбы сотен Героев Советского Союза. Подвиг наших соотечественников, земляков, дедов и прадедов у нас не только в памяти, но и в генах, и передается из поколения в поколение, – отметил Хоценко.
После парада началось шествие «Бессмертного полка». Колонна прошла по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной и дошла до бульвара Победы. Парад посетили тысячи омичей.
Во время парада парашютисты прыгнули со Знаменем Победы. Они приземлились в Омской крепости.