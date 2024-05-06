Омск-Информ
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·Общество

Предупреждающие надписи появятся вблизи «диких» мест отдыха омичей. На официальных пляжах несчастные случаи сведены к нулю.

В этом году рядом с водоемами, на которых ранее происходили несчастные случаи с гибелью людей, установят таблички с надписью «Здесь утонул человек». Об этом на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщил замдиректора департамента общественной безопасности мэрии Артем Широкорад.

Чиновник также рассказал, что несанкционированные места купаний в Омске (таких более сотни) продолжат патрулировать мобильные группы. Что касается официальных пляжей, там риски несчастных случаев сведены к нулю. Перед открытием сезона дно Иртыша обследуют водолазы, а непосредственно летом на каждом пляже будут дежурить матросы-спасатели.

Пляжный сезон в Омске традиционно стартует 1 июня.

·Общество

Предупреждающие надписи появятся вблизи «диких» мест отдыха омичей. На официальных пляжах несчастные случаи сведены к нулю.

В этом году рядом с водоемами, на которых ранее происходили несчастные случаи с гибелью людей, установят таблички с надписью «Здесь утонул человек». Об этом на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщил замдиректора департамента общественной безопасности мэрии Артем Широкорад.

Чиновник также рассказал, что несанкционированные места купаний в Омске (таких более сотни) продолжат патрулировать мобильные группы. Что касается официальных пляжей, там риски несчастных случаев сведены к нулю. Перед открытием сезона дно Иртыша обследуют водолазы, а непосредственно летом на каждом пляже будут дежурить матросы-спасатели.

Пляжный сезон в Омске традиционно стартует 1 июня.