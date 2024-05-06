Год назад мужчины вернулись из Артемовска и знают, какая техника необходима в зоне проведения спецоперации.

Год назад мужчины вернулись из Артемовска и знают, какая техника необходима в зоне проведения спецоперации.

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» из Омска занялись переделкой старых автомобилей для последующей отправки на спецоперацию. Первую «Ниву», адаптированную под нужды фронта, уже готовятся отправить под Херсон.

По словам волонтеров, год назад они вернулись из Артемовска и сами понимают, в чем остро нуждаются находящиеся на передовой бойцы. Автомобили должны быть пригодны для вывоза раненых, боеприпасов и выполнения других задач.

– Автомобиль с легкостью заменяет собой «буханку» – по скорости передвижения, мобильности, габаритам. Да и, в принципе, по целевому использованию, – говорит один из бывших «вагнеровцев» Даниил, слова которого приводит портал НГС55. – Ее можно использовать и как машину огневого прикрытия, и как грузовое транспортное средство.

Переделка «Нивы» заняла несколько недель и обошлась в 100 тыс. рублей. Мужчины хотят организовать дело так, чтобы каждый месяц отправлять в зону СВО хотя бы пару автомобилей для бойцов.