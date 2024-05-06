В 2023 году руководитель вуза зарабатывал прилично больше, чем его заместители. Один из них недавно стал ректором политеха.

В 2023 году руководитель вуза зарабатывал прилично больше, чем его заместители. Один из них недавно стал ректором политеха.

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) обнародовал данные о зарплатах руководства вуза в 2023 году. Ректор университета Александр Жигадло получаетв среднем около 341 тыс. рублей ежемесячно.

Также стали известны зарплаты его проректоров СибАДИ. Так, проректор по научной работе и цифровой трансформации Павел Корчагин, недавно ставший ректором Омского политеха, работая в соседнем вузе, ежемесячно получал зарплату в размере 163,4 тыс. рублей. Проректор по образовательной деятельности Виктория Кузнецова – 162,1 тыс. рублей, проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко – 133 336,9 рубля.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Василий Фефелов, занимавший этот пост с 31 августа 2023 года до марта текущего года, получал 337,2 тыс. рублей в месяц. Пять проректоров, трудившихся в одно время с ним, получали от 242 тыс. до 277 тыс. рублей.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского зарплата ректора Сергея Замятина составляла в среднем 353 тыс. рублей в месяц.