Омск-Информ
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·Образование

Василий Фефелов был исполняющим обязанности ректора ОмГТУ с 31 августа 2023 года до марта текущего года. 
Стало известно, сколько зарабатывал и.о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов. Он продержался на этом посту с 31 августа 2023 года до марта текущего года. 
Так, во время работы ректором Фефелов получал 337,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся на сайте политеха. Пять проректоров, трудящихся в одно время с Фефеловым, получали от 242 тыс. до 277 тыс. рублей.
При этом заработок бывшего ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского неизвестен. Он покинул пост из-за уголовного дела о мошенничестве.
Напомним, приказ об увольнении Фефелова подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время своего визита в Омск.
·Образование

Василий Фефелов был исполняющим обязанности ректора ОмГТУ с 31 августа 2023 года до марта текущего года. 
Стало известно, сколько зарабатывал и.о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов. Он продержался на этом посту с 31 августа 2023 года до марта текущего года. 
Так, во время работы ректором Фефелов получал 337,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся на сайте политеха. Пять проректоров, трудящихся в одно время с Фефеловым, получали от 242 тыс. до 277 тыс. рублей.
При этом заработок бывшего ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского неизвестен. Он покинул пост из-за уголовного дела о мошенничестве.
Напомним, приказ об увольнении Фефелова подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время своего визита в Омск.