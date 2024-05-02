Василий Фефелов был исполняющим обязанности ректора ОмГТУ с 31 августа 2023 года до марта текущего года.

Василий Фефелов был исполняющим обязанности ректора ОмГТУ с 31 августа 2023 года до марта текущего года.

Стало известно, сколько зарабатывал и.о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов. Он продержался на этом посту с 31 августа 2023 года до марта текущего года.

Так, во время работы ректором Фефелов получал 337,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся на сайте политеха. Пять проректоров, трудящихся в одно время с Фефеловым, получали от 242 тыс. до 277 тыс. рублей.

При этом заработок бывшего ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского неизвестен. Он покинул пост из-за уголовного дела о мошенничестве.