И. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов написал заявление об увольнении. Валерий Фальков перед приездом в Омск подписал соответствующий приказ.

И. о. ректора ОмГТУ Василий Фефелов написал заявление об увольнении. Валерий Фальков перед приездом в Омск подписал соответствующий приказ.

Омский государственный технический университет вновь остался без руководителя. Как сообщает «Город55», вчера министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому удовлетворил заявление и. о. ректора вуза Василия Фефелова об увольнении.

Василий Фефелов был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГТУ 31 августа 2023 года. До этого он был проректором по научной и инновационной деятельности. Он сменил обвиняемого в мошенничестве Дмитрия Маевского.

Интересно, что сам Фальков сегодня находится в Омске. Менее чем через час он приедет в ОмГТУ и, возможно, представит нового руководителя вуза.