Омск-Информ
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·Образование

Павел Корчагин назначен ректором Омского технического университета, пока с приставкой и.о.
Исполняющим обязанности ректора Омского технического университета стал профессор из СибАДИ Павел Корчагин. Соответствующие изменения уже появились на сайте вуза.
Корчагин работал в СибАДИ с 1997 года. В последнее время трудился проректором по научной работе и цифровой трансформации.
Напомним, что вчера министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому удовлетворил заявление и.о. ректора вуза Василия Фефелова об увольнении.
·Образование

Павел Корчагин назначен ректором Омского технического университета, пока с приставкой и.о.
Исполняющим обязанности ректора Омского технического университета стал профессор из СибАДИ Павел Корчагин. Соответствующие изменения уже появились на сайте вуза.
Корчагин работал в СибАДИ с 1997 года. В последнее время трудился проректором по научной работе и цифровой трансформации.
Напомним, что вчера министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому удовлетворил заявление и.о. ректора вуза Василия Фефелова об увольнении.