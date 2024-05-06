Они соревновались с юными омичами в танцах, музыке, рисовании и т. д.

Они соревновались с юными омичами в танцах, музыке, рисовании и т. д.

В Седельниковском комплексном центре Омской области прошел фестиваль «Искорки надежды». В нем приняли участие 26 детей-инвалидов из района и 6 ребят из стахановского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

Дети состязались в 5 творческих номинациях: «Танец», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество». Многие работы были посвящены Году семьи. В проявлении талантов детям помогали сотрудники Седельниковского комплексного центра, которые в конце марта взяли шефство над социальным учреждением из ЛНР.

– Приятно, что фестиваль вызвал у стахановских ребят большой интерес. Они оказались весьма талантливыми и активными. Дети показали высокий уровень подготовки, у них есть чему поучиться. К примеру, нас поразили своим мастерством танцоры. Думаю, что в следующий раз мы получше подготовимся, чтобы составить им конкуренцию, – рассказала руководитель комплексного центра Седельниковского района Татьяна Корнеева.

Победители фестиваля получили дипломы и сувениры на память.