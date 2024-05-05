Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Насыпь хотят увеличить на метр. Для этого подготовлено более 10 тысяч мешков.
В Усть-Ишимском районе продолжают готовиться к возможному подтоплению. В эти дни там работает аэромобильная группировка омского ГУ МЧС. Сегодня спасатели проводили работы по наращиванию песчаной насыпи для защиты населенного пункта от подтопления. 
Как рассказали в МЧС, насыпь хотят увеличить на метр. Для этого подготовлено более 10 тысяч мешков.
Также в районе уже подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации местных жителей.
·Общество

Насыпь хотят увеличить на метр. Для этого подготовлено более 10 тысяч мешков.
В Усть-Ишимском районе продолжают готовиться к возможному подтоплению. В эти дни там работает аэромобильная группировка омского ГУ МЧС. Сегодня спасатели проводили работы по наращиванию песчаной насыпи для защиты населенного пункта от подтопления. 
Как рассказали в МЧС, насыпь хотят увеличить на метр. Для этого подготовлено более 10 тысяч мешков.
Также в районе уже подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации местных жителей.