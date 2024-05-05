Омск-Информ
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·Общество

О работах над проектом рассказал настоятель Марьяновского прихода отец Серафим. 
В Марьяновке почти завершили работу над проектом нового каменного храма. Его будут возводить вместо деревянной церкви, которая сгорела в феврале.
– Мы будем строить новый каменный храм. Проектные работы почти завершены, – рассказал настоятель Марьяновского прихода отец Серафим. 
Напомним, пожар в храме произошел из-за короткого замыкания электрообогревателя. 
·Общество

О работах над проектом рассказал настоятель Марьяновского прихода отец Серафим. 
В Марьяновке почти завершили работу над проектом нового каменного храма. Его будут возводить вместо деревянной церкви, которая сгорела в феврале.
– Мы будем строить новый каменный храм. Проектные работы почти завершены, – рассказал настоятель Марьяновского прихода отец Серафим. 
Напомним, пожар в храме произошел из-за короткого замыкания электрообогревателя. 