Омск-Информ
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·Общество

Служба проходила в Успенском кафедральном соборе.
Губернатор Виталий Хоценко поздравил православных жителей региона с Пасхой. 
– Радость праздника дает мужество и духовные силы справляться с невзгодами, сохранять выдержку и спокойствие в непростые времена. Пусть Пасха войдет в каждый дом с миром и благоденствием! Желаю всем счастья и исполнения добрых начинаний! – отметил губернатор.
Ночью глава региона вместе с семьей побывал на пасхальной службе в Успенском кафедральном соборе. Ее провел митрополит Омский и Таврический Дионисий. Также службу посетили мэр Сергей Шелест и председатель областного Законодательного собрания Александр Артемов.
·Общество

Служба проходила в Успенском кафедральном соборе.
Губернатор Виталий Хоценко поздравил православных жителей региона с Пасхой. 
– Радость праздника дает мужество и духовные силы справляться с невзгодами, сохранять выдержку и спокойствие в непростые времена. Пусть Пасха войдет в каждый дом с миром и благоденствием! Желаю всем счастья и исполнения добрых начинаний! – отметил губернатор.
Ночью глава региона вместе с семьей побывал на пасхальной службе в Успенском кафедральном соборе. Ее провел митрополит Омский и Таврический Дионисий. Также службу посетили мэр Сергей Шелест и председатель областного Законодательного собрания Александр Артемов.