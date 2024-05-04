«Омичка» сыграет серию до трех побед с командой «Атом-Курск», которая нынешний сезон провела в Суперлиге. Первый матч пройдет через неделю.

«Омичка» сыграет серию до трех побед с командой «Атом-Курск», которая нынешний сезон провела в Суперлиге. Первый матч пройдет через неделю.

Волейбольная «Омичка» близка к тому, чтобы через много лет ворваться в Суперлигу.

Сезон в высшей лиге «А» омская команда закончила на втором месте. Этот результат дал право подопечным Виктора Ушакова сыграть в переходных матчах.

Накануне исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение о проведении матчей между «Омичкой» и курской командой «Атом-Курск», которая заняла последнее, 14-е место в Суперлиге. Победитель переходных матчей между этими командами в следующем сезоне получит право выступать в сильнейшей российской лиге.

Серия продлится до трех побед. Первые да матча пройдут в Курске 11 и 12 мая. Затем 16 мая команды сыграют в Омске. При необходимости четвертый матч также пройдет в Омске 17 апреля. А если командам понадобится пятая игра, то она состоится в Курске 20 мая.