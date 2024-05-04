Омск-Информ
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Сегодня ограничения введут четыре раза всего на четыре часа.
Сегодня в Тюменской области снова запретят движение грузового транспорта по трассе Тюмень – Омск на 426, 491, 579 км. В связи с чрезвычайной ситуацией проезд возможен только для транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00,
  • с 12:00 до 13:00,
  • с 15:00 до 16:00,
  • с 18:00 до 19:00.
Именно эти участки для перекрытия выбрали из-за притяжения к населенным пунктам, объектам сервиса и площадкам отдыха.
·Авто

Сегодня ограничения введут четыре раза всего на четыре часа.
Сегодня в Тюменской области снова запретят движение грузового транспорта по трассе Тюмень – Омск на 426, 491, 579 км. В связи с чрезвычайной ситуацией проезд возможен только для транспортных средств, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.
Время перекрытия:
  • с 09:00 до 10:00,
  • с 12:00 до 13:00,
  • с 15:00 до 16:00,
  • с 18:00 до 19:00.
Именно эти участки для перекрытия выбрали из-за притяжения к населенным пунктам, объектам сервиса и площадкам отдыха.