Она участвовала в показе Ralph Lauren в Нью-Йорке.

Она участвовала в показе Ralph Lauren в Нью-Йорке.

Модель Влада Рослякова, которая родилась в Омске, приняла участие в показе Ralph Lauren. В длинном серебристом платье с открытыми плечами она прошлась по подиуму вместе с Ириной Шейк и супермоделью из 90-х Кристи Тарлингтон. Она отметила, что кутюрье попросил ее улыбаться на подиуме.

– Когда легенда просит тебя улыбнуться на подиуме, ты счастлив, что у тебя есть это разрешение, позволяющее выпустить ту радость, которая горела внутри тебя. Бесконечно благодарна за то, что я снова здесь, в компании удивительно красивых коллег, – рассказала модель в соцсетях.

Напомним, Рослякова родилась в Омске в 1987 году. Сейчас она живет в Нью-Йорке и даже получила американское гражданство.