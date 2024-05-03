Такой прогноз дают в соседней Тюменской области. В Омской области тоже готовятся к борьбе с паводком.

Такой прогноз дают в соседней Тюменской области. В Омской области тоже готовятся к борьбе с паводком.

Ситуация с подтоплением трассы Омск – Тюмень произошла на стыке двух регионов. Какие выводы из нее можно будет сделать Омской области и в целом Сибири? Не секрет, что север нашей области тоже регулярно подтапливает.

Директор омского филиала Федерального казенного учреждения «Сибуправтодор» Константин Томилов на этот вопрос ответил дипломатично:

– Сложно здесь комментировать, но я работаю в управлении с 2007 года и такой большой воды не помню. Конечно, будут какие-то мероприятия по подъему дороги или еще что-то, но это уже вопрос к коллегам.

Заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе отметил, что противопаводковые мероприятия уже ведутся в Усть-Ишимском районе.

– Там тоже ожидается паводок, поэтому все структуры – правоохранительный сегмент, дорожники, МЧС – готовы к изменению ситуации. В Усть-Ишимском районе нет федеральной дороги, но есть региональные, местные. Буквально сегодня написали главе администрации района. Предупредили, что в случае усложнения ситуации районным властям придется принимать решение, потому что это уже их зона ответственности. Районные власти могут вводить ограничения на дорогах регионального значения либо внутреннего районного, а сотрудники Госавтоинспекции и полиции будут обеспечивать реализацию задач. Все такие мероприятия дают возможность потом анализировать, реагировать, определять какие-то другие действия, работающие на упреждение, – отметил Триколе.

Замначальника УГИБДД по Омской области озвучил прогноз, данный властями Тюменской области по поводу трассы Тюмень – Омск. Здесь сложная ситуация продлится до середины мая. Затем ожидается спад воды.