Средства пошли на развитие агробизнеса и сельскохозяйственного бизнеса.

Средства пошли на развитие агробизнеса и сельскохозяйственного бизнеса.

За 1 квартал Россельхозбанк предоставил омским аграриям 2,3 млрд рублей. При этом свыше 2 млрд рублей сельскохозяйственный сектор получил на льготных условиях. 15 млн рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, более 1,7 млрд рублей – среднего, малого и микробизнеса в АПК, а еще 550 млн рублей было предоставлено жителям сельских территорий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года последний показатель продемонстрировал значительный рост (+148%).

Большое внимание банк уделяет и финансированию сезонно-полевых работ. На эти цели РСХБ выдал аграриям региона 1,5 млн рублей. Практически весь объем средств был предоставлен фермерам по льготной ставке.

- Многолетняя успешная история сотрудничества с Россельхозбанком позволяет моей компании чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Регулярно пользуемся заемными средствами и благодаря этому обновляем парк техники, закупаем запасные части, приобретаем удобрения. Важную роль играет и своевременное финансирование сезонно-полевых работ. Это помогает планомерному развитию, - поделился директор ООО «Нива» Владимир Бондаренко.

В целом по России за 1 квартал Россельхозбанк предоставил аграриям страны 424,6 млрд рублей, в том числе 113,7 млрд рублей по льготной ставке. На сезонные работы РСХБ выдал аграриям 197 млрд рублей (+2%), в том числе 59,2 млрд рублей по льготной ставке. В числе предприятий-клиентов Россельхозбанка немало таких, которые наравне с обеспечением потребностей внутреннего рынка занимаются и экспортом, стимулируя рост доходов с поставок продукции АПК и поддержку глобальной продовольственной стабильности. Таким экспортно-ориентированным компаниям РСХБ предоставил из общей суммы 113,8 млрд рублей.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3