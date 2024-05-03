Омск-Информ
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·Общество

Раз в три часа омский участок трассы перекрывают в трех местах. Благодаря этому большие потоки транспорта получается разделять.

На сегодняшней пресс-конференции директор омского филиала Федерального казенного учреждения «Сибуправтодор» Константин Томилов рассказал о текущей ситуации на трассе Омск – Тюмень.  

Напомним, в Тюменской области, в районе поселка Абатское в этом году затопило всю пойму реки Ишим. Тюменские дорожники выполнили обустройство всех дамб, которые защищают дорогу от перелива. На опасном участке ввели реверсивное движение.  

Этот отрезок трассы протяженный, и, соответственно, первые дни, когда это было выполнено, собрали большое количество транспорта возле поселка Абатское. 30 апреля мы встретились с коллегами из омской и тюменской госавтоинспекций и определили в Омской области три рубежа, на которых можно большой поток немножко разбить на части, соответственно, эти рубежи определны в районе поселка Яман, города Тюкалинска и поселка Красный Яр. Раз в три часа мы ограничиваем движение грузового транспорта на час, чем разбиваем колонны и не даем им скопиться у нашей границы или возле поселка, – рассказал Томилов.

Эти три рубежа выбраны из-за притяжения к населенным пунктам, объектам сервиса и площадкам отдыха. Нужна уверенная связь и доступ экстренных служб к автомобилям. 

Как отметил Константин Томилов, по состоянию на сегодня очень длинных пробок не собирается. Самая протяженная из них – 500 метров. 

Григорий Чучуйко
·Общество

Раз в три часа омский участок трассы перекрывают в трех местах. Благодаря этому большие потоки транспорта получается разделять.

На сегодняшней пресс-конференции директор омского филиала Федерального казенного учреждения «Сибуправтодор» Константин Томилов рассказал о текущей ситуации на трассе Омск – Тюмень.  

Напомним, в Тюменской области, в районе поселка Абатское в этом году затопило всю пойму реки Ишим. Тюменские дорожники выполнили обустройство всех дамб, которые защищают дорогу от перелива. На опасном участке ввели реверсивное движение.  

Этот отрезок трассы протяженный, и, соответственно, первые дни, когда это было выполнено, собрали большое количество транспорта возле поселка Абатское. 30 апреля мы встретились с коллегами из омской и тюменской госавтоинспекций и определили в Омской области три рубежа, на которых можно большой поток немножко разбить на части, соответственно, эти рубежи определны в районе поселка Яман, города Тюкалинска и поселка Красный Яр. Раз в три часа мы ограничиваем движение грузового транспорта на час, чем разбиваем колонны и не даем им скопиться у нашей границы или возле поселка, – рассказал Томилов.

Эти три рубежа выбраны из-за притяжения к населенным пунктам, объектам сервиса и площадкам отдыха. Нужна уверенная связь и доступ экстренных служб к автомобилям. 

Как отметил Константин Томилов, по состоянию на сегодня очень длинных пробок не собирается. Самая протяженная из них – 500 метров. 

Григорий Чучуйко