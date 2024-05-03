Раз в три часа омский участок трассы перекрывают в трех местах. Благодаря этому большие потоки транспорта получается разделять.

Раз в три часа омский участок трассы перекрывают в трех местах. Благодаря этому большие потоки транспорта получается разделять.

На сегодняшней пресс-конференции директор омского филиала Федерального казенного учреждения «Сибуправтодор» Константин Томилов рассказал о текущей ситуации на трассе Омск – Тюмень.

Напомним, в Тюменской области, в районе поселка Абатское в этом году затопило всю пойму реки Ишим. Тюменские дорожники выполнили обустройство всех дамб, которые защищают дорогу от перелива. На опасном участке ввели реверсивное движение.

– Этот отрезок трассы протяженный, и, соответственно, первые дни, когда это было выполнено, собрали большое количество транспорта возле поселка Абатское. 30 апреля мы встретились с коллегами из омской и тюменской госавтоинспекций и определили в Омской области три рубежа, на которых можно большой поток немножко разбить на части, соответственно, эти рубежи определны в районе поселка Яман, города Тюкалинска и поселка Красный Яр. Раз в три часа мы ограничиваем движение грузового транспорта на час, чем разбиваем колонны и не даем им скопиться у нашей границы или возле поселка, – рассказал Томилов.

Эти три рубежа выбраны из-за притяжения к населенным пунктам, объектам сервиса и площадкам отдыха. Нужна уверенная связь и доступ экстренных служб к автомобилям.

Как отметил Константин Томилов, по состоянию на сегодня очень длинных пробок не собирается. Самая протяженная из них – 500 метров.